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Події

Загострення на Донбасі: 80 обстрілів за добу, пошкоджено житлові будинки, є поранені

7:32 21 лютого 2022
Загострення на Донбасі: 80 обстрілів за добу, пошкоджено житлові будинки, є поранені

Упродовж минулої доби, 20 лютого, незаконні збройні формувань Російської Федерації здійснили 80 порушень режиму тиші, 72 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил. Один військовий отримав осколкове поранення середньої важкості.

Під мінометним вогнем опинилися, зокрема, Красногорівка, Авдіївка, Тарамчук, Старогнатівка, Новогнатівка, Луганське, Опитне, Піски, Щастя (цей населений пункт обстріляли з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів), Світлодарськ, Золоте, Кримське, Мар'їнка, Станиця Луганська, Нью Йорк, Старий Айдар та інші, а під населеним пунктом Мемрик била ворожа артилерія калібру 152 мм.

З ранку 21 лютого вже нараховано 8 обстрілів, усі — із застосуванням забороненого «Мінськом» важкого озброєння.

Одночасно з обстрілами позицій сил ООС терористичні війська вдаються і до провокацій щодо мирного населення Донбасу. Так з 17 по 20 лютого окупанти пошкодили 104 будинки, і поранили чотирьох місцевих жителів. Про це в мережі повідомив керівник місії «Проліска» Євген Каплін. За його повідомленням цивільні отримали контузії та мінно-вибухові поранення.

Лише в ніч на 20 лютого і вдень в неділю в ході обстрілів з важкого озброєння на лінії розмежування були пошкоджені 22 будинки мирних жителів.

Нагадаємо, наприкінці дня 20 лютого Штаб ООС повідомив про початок провокаційного обстрілу бойовиками… Луганська.

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