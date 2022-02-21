Російсько-терористичні війська розпочали масований обстріл території, що знаходиться у 300 м від теплової електростанції у Щасті на Луганщині. Як повідомив голова військо-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, обстріл триває з боку окупованих територій з застосуванням 82 та 120 мм мінометів.

Без електрики та газу залишився населений пункт Врубівка. Пошкоджено житлові будинки і газопровід, і доступу до їх відновлення поки що немає.

Щастя — без води, тепла та світла. Там відбулися чотири прямі потрапляння у водозабір.

«Розбитий колектор тепломережі в районі КПП ТЕС. Теплозабезпечення припинено. Перебита лінія 110 кВ. Організовано ремонт електропостачання», — повідомляє Гайдай.

З'явилися оперативне відео і фото з місця подій.

Тим часом прес-центр Штабу ООС констатує, що станом на 12:00 бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим «тиші», поранивши українського військового. Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.

А в Національній поліції констатували, що за минулі вихідні окупаційні війська здійснили обстріли в районі 32 населених пунктів. Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовців, поранено 7. Зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури. Поліція розпочала досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни) і 258 (терористичний акт).

А в Національній поліції констатували, що за минулі вихідні окупаційні війська здійснили обстріли в районі 32 населених пунктів. Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули 2 військовослужбовців, поранено 7. Зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури. Поліція розпочала досудові розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни) і 258 (терористичний акт).

Нагадаємо, в Міноборони озвучили повний сценарій нового російського вторгнення в Україну, а в Москві — лицемірно «погодилися» на безпекову зустріч Путіна і Байдена.

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