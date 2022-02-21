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Події

У Рівному на сесії побилися депутати (відео)

15:30 21 лютого 2022
бійка

У Рівненській міськраді у понеділок, 21 лютого, побилися депутати та місцеві жителі. Про це повідомила Олена Хотенко.

Два депутати від «Свободи» Юрій Осипчук та Володимир Валявка підбігли до трибуни, коли там виступав лікар Рівненської міськлікарні Роман Коваль.

Один з місцевих жителів вдарив в обличчя Валявко й почалася бійка. У бійку довелося втрутитися правоохоронцям.

Деяким учасникам конфлікту знадобилася медична допомога. Одному депутату від «Свободи» розбили брову.

Сесію перенесли на 22 лютого.

Нагадаємо, днями під час прямого етеру програми «Свобода слова Савіка Шустера» побилися журналіст Юрій Бутусов та народний депутат Нестор Шуфрич.

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