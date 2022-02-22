Вломився у будинок та поглумився з господині: під Дніпром 20-річний хлопець зґвалтував 51-річну жінку

У селі Павлівка Дніпропетровської області сталася НП — 20-річний хлопець увірвався до будинку 51-річної жінки та зґвалтував її.

Близько другої години ночі нападник побив жінку, а потім поглумився над нею, повідомляє «Інформатор», посилаючись на свої джерела.

Жінка, що постраждала, жива. У ГУНП підтвердили, що злочинця вже затримали. Поліція розпочала розслідування щодо цієї події. Усі обставини того, що сталося, з'ясовуються.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільську суд засудив до 6 років ув'язнення 34-річного чоловіка, який зґвалтував свою матір.

Раніше на Миколаївщині до 12 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну сусідську дівчинку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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