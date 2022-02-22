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Події

У Києві невідомі обстріляли будівлю із РПГ-26

10:33 22 лютого 2022
РПГ-26

У Києві з РПГ-26 обстріляли будівлю у Шевченківському районі.

Як повідомляють у поліції Києва, ніхто з людей не постраждав, було пошкоджено лише приміщення. Подія кваліфікована як хуліганство.

«Вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів знаходиться адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно направив за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. За попередньою інформацією, постріл зроблено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори та фасад приміщення», — зазначили в поліції та додали, що одна з версій злочину — професійна діяльність адвокатів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що під час масованих обстрілів російсько-окупаційними військами постраждали мирні населені пункти, розташовані на підконтрольних уряду територіях. Під обстріл потрапили дитячий садок та школа.

Фото з Вікіпедії

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