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Події

Довелося оперувати: у Боярці під Києвом чоловік ударив ножем вагітну дружину

13:46 22 лютого 2022
Ніж у крові

У Боярці (Київська область) чоловік поранив ножем свою вагітну громадянську дружину — постраждалу доправили до лікарні з пораненням грудної клітини.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, це сталося біля одного із місцевих супермаркетів. Про напад у поліцію повідомив охоронець крамниці. На місце події одразу приїхали поліцейські та медики.

«Поліцейські встановили, що вночі вагітна жінка спільно зі своїм співмешканцем знаходилися біля магазину. Між чоловіком та групою незнайомих молодих людей виник конфлікт, під час якого виходець зі Сходу вихопив ніж та замахнувся. Як з'ясувалося, чоловік вдарив ножем свою громадянську дружину», — повідомили в поліції.

31-річну жінку прооперували у Київській обласній клінічній лікарні. 34-річного чоловіка затримали, у його крові виявили 2,1 проміле алкоголю.

Фото ГУНП у Київській області

Поліцейські вилучили ніж як речовий доказ і направили на експертизу. Чоловік розповів, що посварився з компанією, почав «відмахуватися» ножем та попав у супутницю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві затримали чоловіка, який вистрілив із пістолета у свою громадянську дружину — жінка померла.

А на Херсонщині затримали чоловіка, який приревнував свою співмешканку і сильно побив її — на ранок жінки не стало.

Фото ГУНП у Київській області

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