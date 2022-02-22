Кинулася під потяг: у Львові на залізниці загинула 14-річна школярка

У Львові в районі житлового району Сихова під колесами поїзда загинула 14-річна школярка.

Як повідомляють у ГУНП у Львівській області, за попередніми даними, дівчинка могла накласти на себе руки.

Трагедія сталася вранці у вівторок, 22 лютого — інформація про надзвичайну подію надійшла до поліції близько 10:00.

Правоохоронцям зателефонував машиніст пасажирського поїзда сполученням Чернівці — Львів. Це сталося на залізничному переїзді.

«На місці пригоди працює слідчо-оперативна група Львівського райуправління поліції № 2. Правоохоронці встановили особу загиблої — учениці однієї з львівських шкіл у віці 14 років», — зазначили у поліції та додали, що обставини смерті школярки встановлюються. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нещодавно схожа трагедія сталася в Одесі — під колесами поїзда загинула жінка. Вона залишила прощальну записку, написавши, що «загнала себе в глухий кут».

А на Миколаївщині під потяг кинулась 17-річна дівчина. Вона дочекалася, поки поїзд під'їде, а потім раптово кинулася прямо під колеса — машиніст застосував екстрене гальмування, проте зміг зупинитися, коли тіло дівчини вже було під третім вагоном.

Фото Pixabay

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter