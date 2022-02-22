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Події

«В нашій хаті свої порядки»: Росія намагається організувати бунти в українських тюрмах

21:36 22 лютого 2022
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Росія через «авторитетів» у кримінальному світі намагається організувати бунти в українських в'язницях. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, посилаючись на оперативну інформацію, отриману його відомством.

Найближчими днями Мін'юст чекає на проплачені протести біля в'язниць, але впевнений, що в організаторів нічого не вийде.

«Просять підняти шум і творити безлад. Але в нашій хаті свої порядки та закони», — заявив Малюська.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов запропонував президенту запровадити військовий стан у деяких регіонах, а Рада збирається розглянути питання про розрив дипломатичних відносин із Росією.

Фото pixabay.com

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