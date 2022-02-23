Загострення на Донбасі: 96 обстрілів за добу, є загиблий, поранений та п'ять травмованих

Після того, як Росія перекинула на окуповані території Донбасу важку техніку, кількість обстрілів на фронті незмінно висока. Так, за добу 22 лютого озброєні формування РФ відкривали вогонь 96 разів. У 81 випадку застосовувалося тяжке озброєння. Про це повідомляє штаб ООС.

У лавах ЗСУ є втрати. Один український військовослужбовець отримав смертельне поранення внаслідок обстрілу. Одного пораненого бійця відправили до шпиталю. П'ятеро військовослужбовців зазнали бойових травм.

За добу 22 лютого вісім разів було обстріляно місто Щастя, зокрема з БМ-21 «Град». Десять разів ворог стріляв по Новотроїцькому, застосовуючи 122-міліметрову артилерію, міномети калібру 120 мм та 82 мм, станкові протитанкові гранатомети. Дев'ять разів обстрілювали Старогнатівку, шість разів — селище Кримське.

З початку доби 23 лютого зафіксовано 15 обстрілів. Під ударом позиції українських захисників поблизу Маріуполя, тричі обстріляне Новотошківське, у тому числі з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Нагадаємо, СБУ перехопила переговори бойовиків, з яких випливає, що обстріл «Градами» населених пунктів ведеться з окупованих територій.

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