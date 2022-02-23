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У мережі повідомили про пожежу у генконсульстві Росії у Львові (відео)

9:00 23 лютого 2022
Консульство Росії у Львові

Нещодавно у мережу викладали відео, на якому було показано дим над будівлею посольства Росії у Києві. Тоді заговорили, що дипломати палять документи. Самі росіяни заявляли, мовляв, все гаразд, дипустанова працює у штатному режимі.

А ось у генконсульстві Росії у Львові, схоже, ситуація зі «штатної» переросла у «позаштатну» — депутат львівської міськради Ігор Зінкевич виклав у мережу відео з пожежниками, повідомивши, що, за попередніми даними, у дипустанові почалася пожежа.

До речі, на сайті консульства з'явилося повідомлення про призупинення запису на прийом «у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату, започаткованою за аналогією з діями низки західних країн». Про поновлення запису пообіцяли повідомити окремо.

Нагадаємо, що напередодні у мережі повідомили про спалювання документів на території консульства Росії в Одесі.

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У мережі повідомили про пожежу у генконсульстві Росії у Львові (відео)

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