У Києві під Мін'юстом затримали учасників платного мітингу, — Геращенко (відео)
Наступного дня після того, як міністр юстиції Денис Малюська повідомив про спробу росіян через «авторитетів» у кримінальному світі організувати бунти в українських в'язницях, за чим мають відбутися акції протесту, під будівлею Мін'юсту затримали групу молодиків.
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, затримано 34 особи, які погодилися взяти участь у платному мітингу.
«Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші тисячу людей, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях», — пише він на своїй сторінці у соціальних мережах і додає, що ця інформація була перехоплена, а бунти закінчилися, так і не розпочавшися. Водночас люди, які взяли гроші, вирішили пошуміти під Мін'юстом.
«Згідно з отриманою інформацією, особи з кримінального середовища кавказької національності здійснюють дії з організації акцій протесту у зв'язку з жорстоким поводженням із ув'язненими у місцях позбавлення волі, акції плануються
Нагадаємо, що на тлі тривожної ситуації навколо України активно стали поширюватися фейки, наприклад, про тестування банками можливостей обмеження на зняття готівки з карт та банківських рахунків українців, про евакуацію лікарень із Києва та мобілізацію студентів.
Фото — скріншот292
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