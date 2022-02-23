Наступного дня після того, як міністр юстиції Денис Малюська повідомив про спробу росіян через «авторитетів» у кримінальному світі організувати бунти в українських в'язницях, за чим мають відбутися акції протесту, під будівлею Мін'юсту затримали групу молодиків.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, затримано 34 особи, які погодилися взяти участь у платному мітингу.

«Замовники пікету, наші північні сусіди, вчора хотіли зібрати за гроші тисячу людей, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях», — пише він на своїй сторінці у соціальних мережах і додає, що ця інформація була перехоплена, а бунти закінчилися, так і не розпочавшися. Водночас люди, які взяли гроші, вирішили пошуміти під Мін'юстом.

«Згідно з отриманою інформацією, особи з кримінального середовища кавказької національності здійснюють дії з організації акцій протесту у зв'язку з жорстоким поводженням із ув'язненими у місцях позбавлення волі, акції плануються 23.02.2022 близько 12:00—15:00 за адресами: вул. Архітектора Городецького, 13, вул. Рильського 10. Буде задіяно близько 300 осіб. 25.02.2022 близько 12:00—15:00 за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13, вул. Рильського 10, буде задіяно близько 1000 осіб», — навів Геращенко дані правоохоронців і додав, що за перевіреною інформацією, організатори мають істотні суми грошей, пов'язані з кримінальними елементами окупованої російськими військами Горлівки, серед кримінального середовища столиці вони невідомі.

Нагадаємо, що на тлі тривожної ситуації навколо України активно стали поширюватися фейки, наприклад, про тестування банками можливостей обмеження на зняття готівки з карт та банківських рахунків українців, про евакуацію лікарень із Києва та мобілізацію студентів.

Фото — скріншот

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