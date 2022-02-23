Діти ховалися у підвалі: окупанти знову обстріляли дитячий садок у Донецькій області

На Донеччині 23 лютого окупаційні війська обстріляли дитсадок у Зеленопіллі, а в Миколаївці під Волновахою внаслідок прямого влучення снаряду в будинок було поранено мирну мешканку. Про це повідомили в Національній поліції.

Під час обстрілу четверо вихованців дитсадка ховалися у підвалі разом з вихователями. Нині дітей вже забрали додому їх батьки.

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За фактами обстрілів розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, під обстріл потрапила будівля дитячого садка у Станиці Луганській. Тоді контузію отримали троє співробітників дитячої установи.

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