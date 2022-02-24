Напад Путіна на Україну: у Чернігівській області внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників

Під обстріл російських військ, що почався рано-вранці у четвер, 24 лютого, потрапив командно-диспетчерський пункт у Ніжині (Чернігівська область).

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко .

«Станом на 06:30 загоряння на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загоряння штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигір'я пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області. Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту м. Ніжин травмовані 3 співробітники ДСНС», — пише він у соціальних мережах та публікує фото.

За його словами, в Оболонському районі столиці на вулиці Дніпроводської рятувальники гасять предмет схожий на БПЛА.

Фото Антона Геращенка

А до центру Києва, на Васильківську, прилетів «привіт від Путіна» — Геращенко показав залишки «чи то безпілотника, чи то крилатої ракети».

Вибухи були чутні у багатьох містах України, у тому числі у Краматорську, Одесі, Харкові, Бердянську.

Фото Антона Геращенка із соціальних мереж

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