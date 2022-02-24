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Під Харковом окупанти розстріляли авто з мирними громадянами: вбито жінку, поранено двох чоловіків

15:32 24 лютого 2022
колона

Під Харковом російські окупанти розстріляли цивільних. Загинула жінка та двоє чоловіків. Про це повідомив голова Вовчанської ОТГ Анатолій Степанець, повідомляє ТСН.

За його словами, жінка їхала у легковому автомобілі назустріч колоні російських військових та не зупинилася.

Крім того, у селищі важко поранено водія, черепно-мозкову травму від розриву снаряда отримав кочегар Волохівської школи.

Повідомляється, що російські підрозділи рухаються з боку кордону повз Вовчанську ОТГ у бік селища Біла Криниця.

В Офісі президента повідомили, що на цей час внаслідок повітряних ударів загинуло понад 40 українських військових. Декілька десятків бійців отримали поранення.

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