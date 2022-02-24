Під Харковом окупанти розстріляли авто з мирними громадянами: вбито жінку, поранено двох чоловіків

Під Харковом російські окупанти розстріляли цивільних. Загинула жінка та двоє чоловіків. Про це повідомив голова Вовчанської ОТГ Анатолій Степанець, повідомляє ТСН.

За його словами, жінка їхала у легковому автомобілі назустріч колоні російських військових та не зупинилася.

Крім того, у селищі важко поранено водія, черепно-мозкову травму від розриву снаряда отримав кочегар Волохівської школи.

Повідомляється, що російські підрозділи рухаються з боку кордону повз Вовчанську ОТГ у бік селища Біла Криниця.

В Офісі президента повідомили, що на цей час внаслідок повітряних ударів загинуло понад 40 українських військових. Декілька десятків бійців отримали поранення.

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