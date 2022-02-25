Ворожі ДРГ намагались зайти в тил, але були знищені: штаб ООС про ситуацію на Донбас

У зоні ООС, де напередодні ЗСУ відбили спроби прориву, у тил до українських військовослужбовців спробували зайти ДРГ супротивника.

За інформацією командування операцією Об'єднаних сил, станом на 07:00 ранку 25 лютого ситуація у Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

«Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти в тил наших військ, але були своєчасно виявлені та знищені», — зазначили в командуванні ООС і додали, що українські військові завдавали артилерійських ударів по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки.

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Фото зі сторінки ОТГ «Північ» у соціальних мережах

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