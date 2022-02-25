29.34 / 30.90 33.11 / 34.96
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворожі ДРГ намагались зайти в тил, але були знищені: штаб ООС про ситуацію на Донбас

7:56 25 лютого 2022
Російський танк

У зоні ООС, де напередодні ЗСУ відбили спроби прориву, у тил до українських військовослужбовців спробували зайти ДРГ супротивника.

За інформацією командування операцією Об'єднаних сил, станом на 07:00 ранку 25 лютого ситуація у Донецькому оперативному районі залишається контрольованою.

«Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури. У районі Щастя, Станиці Луганської, Лобачевого та Біловодська вночі ворожі диверсійно-розвідувальні групи неодноразово намагалися зайти в тил наших військ, але були своєчасно виявлені та знищені», — зазначили в командуванні ООС і додали, що українські військові завдавали артилерійських ударів по вогневих позиціях та скупченнях російської техніки.

Ексклюзивний матеріал «Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України»: воєнкор Наталія Нагорна розповіла про фронтові будні на Донбасі" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ОТГ «Північ» у соціальних мережах

635

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаррі Галкін

«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

Зеленський

«Вони відповідають, що з нами, але до Альянсу брати не готові»: Зеленський про позицію західних партнерів

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Ігор Йовічевич

Вирішили шукати порятунку. Не знаємо, чи вистачить бензину, — тренер «Дніпра-1» Ігор Йовічевич про нервовий від'їзд з міста

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.