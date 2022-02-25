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Події

Під Гостомелем українські військові спалили колону російських оккупантів (відео)

10:00 25 лютого 2022
Техніка ЗС РФ горить

У районі Гостомеля, де напередодні вдалося відбити атаку російського десанту на аеропорт, українські військові спалили колону ЗС Росії.

Відео у мережу виклали на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у соціальних мережах. «Під Гостомелем українські військові спалили колону російсько-фашистських окупантів», — йдеться у коментарі до відео.

Також відео публікував радник міністра внутнішніх справ Антон Геращенко.

Раніше в Міноборони попереджали, що противник може зайти до Ворзеля та околиць.

Рано вранці 25 лютого в Генштабі ЗСУ повідомляли про бої в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки ЗС Р.

Фото — скріншот

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