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Події

«Точка-У» нанесла удар по російському військовому аеродрому: що відомо

10:24 25 лютого 2022
Обстріл аеродрому Міллерово

На сторінці командування Повітряних сил ЗСУ виклали фото, показавши удар по російському військовому аеродрому в Ростовській області.

«А хто це зробив?» — йдеться у коментарі до фото на Facebook (заголовна). На аеродромі «Міллерово» базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляє, що удару було завдано «Точкою-У»: «Що таке «Міллерове»? Місто в Ростовській області. Місце зосередження «братської армії». Місто, по якому вжарила наша рідна «Точка«! Нарешті!»

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Раніше в Сухопутних військах ЗСУ повідомили про знищення колони ворожої техніки в районі Гастомеля.

Фото зі сторінки ВВС ЗСУ в соціальних мережах

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