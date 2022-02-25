«Точка-У» нанесла удар по російському військовому аеродрому: що відомо
На сторінці командування Повітряних сил ЗСУ виклали фото, показавши удар по російському військовому аеродрому в Ростовській області.
«А хто це зробив?» — йдеться у коментарі до фото на Facebook (заголовна). На аеродромі «Міллерово» базуються Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.
Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляє, що удару було завдано «Точкою-У»: «Що таке «Міллерове»? Місто в Ростовській області. Місце зосередження «братської армії». Місто, по якому вжарила наша рідна «Точка -У«! Нарешті!»
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Раніше в Сухопутних військах ЗСУ повідомили про знищення колони ворожої техніки в районі Гастомеля.
Фото зі сторінки ВВС ЗСУ в соціальних мережах4583
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