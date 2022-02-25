Під Золотоношею збили ворожий літак: пілота шукають

Російська авіація зазнає втрат, отримавши жорстку відповідь — у Золотоношьскому районі українські військові збили літак, пілот якого катапультувався.

Як повідомляють у ГУНП у Черкаській області, пілота шукають. Його літак збили близько 08:30 поблизу села Вознесенське.

Місцевих жителів просять звертати увагу на підозрілих людей, особливо у тактичній чи військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, та, можливо, з видимими травмами. «Чоловік може знаходитися в межах Золотоношського району і намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста», — зазначили в поліції і попросили всіх, у кого є інформація з цього, дзвонити на 102.

Нагадаємо, що вранці у п'ятницю на вул. Садової, 54 до двоповерхового житлового будинку потрапили уламки збитого української ППО літака.

Фото Pixabay

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