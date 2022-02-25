У Києві знищили російську ДРГ (відео 18+)

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав у мережу відео (18+!), стверджуючи, що ДРГ противника, що прорвалася до Києва, переодягнена у форму ЗСУ, знищена.

«Диверсанти, що заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнуті у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені!» — пише Геращенко у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що диверсанти на великій швидкості прямували до центру Києва через Оболонь.

Тим часом під Золотоношою українські військові збили черговий російський літак — його пілотові вдалося катапультуватись.

Фото — скріншот

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