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Події

У Києві знищили російську ДРГ (відео 18+)

11:25 25 лютого 2022
Військова техніка

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав у мережу відео (18+!), стверджуючи, що ДРГ противника, що прорвалася до Києва, переодягнена у форму ЗСУ, знищена.

«Диверсанти, що заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнуті у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені!» — пише Геращенко у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що диверсанти на великій швидкості прямували до центру Києва через Оболонь.

Тим часом під Золотоношою українські військові збили черговий російський літак — його пілотові вдалося катапультуватись.

Фото — скріншот

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У Києві знищили російську ДРГ (відео 18+)

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