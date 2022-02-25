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На трасі Київ — Харків ворожий вертоліт знищив три одиниці бойової техніки з колони, що рухалася на захист столиці

18:28 25 лютого 2022
На трасі Київ&nbsp;— Харків ворожий вертоліт знищив три одиниці бойової техніки з колони, що рухалася на захист столиці

Вдень 25 лютого (близько 13 години) у Лубенському районі Полтавської області на трасі Київ — Харків ворожий літак розбив три одиниці нашої бойової техніки з колони, що рухалася на Київ. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народна депутатка Анастасія Ляшенко.

Трагедія, за свідченням очевидців, сталася неподалік повороту на Черкаси. В результаті четверо наших військових та одна цивільна особа загинули. На момент обстрілу мимо на автівці проїжджала жінка, яка отримала смертельне поранення.

Четверо поранених доставлені в Пирятинську районну лікарню. За словами директора закладу Олександра Гаркавенка, один з них у тяжкому стані. Він прооперований і знаходиться в реанімації. Два бійці отримали ушкодження середньої тяжкості, один — легкі.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до мешканців усіх українських міст з вимогою припинити публікування фото та відеозаписів переміщення української техніки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що країна-агресор вже зазнала рекордних втрат за всю сучасну історію РФ.

Фото зі сторінки Анастасії Ляшенко у Facebook

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