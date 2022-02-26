У мережі з'явилося відео моменту влучання ракети в житлову багатоповерхівку в Києві

У Києві продовжується евакуація мешканців багатоповерхівки на проспекті Лобановського 6-а. Вранці 26 лютого, орієнтовно о 8.15, 24-поверховий будинок постраждав від ракетного удару. Російська ракета потрапила до квартир на верхніх поверхах, у будівлі почалася пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

Зруйновано квартири на п'яти поверхах

У мережі показали відео, як ракета влучає у будинок. Особливо цинічним ракетний удар виглядає після слів російських військових про те, що для мирних жителів в Україні загрози немає. «Високоточна зброя знищує лише військові об'єкти», — заявляли в російському Міноборони.

"Горіть у пеклі", - побажали російським військовим мешканці будинку.

Протягом години пожежа в будинку була ліквідована. Встановлено, що внаслідок ракетного удару було зруйновано квартири на поверхах з 17-го до 21-го. Є загроза подальших руйнувань, а саме 22-го та 23-го поверхів висотки.

Поки не відомо, скільки саме мешканців будинку поранено та чи є загиблі. Триває евакуація постраждалих.

Нагадаємо, це вже не перша багатоповерхівка у Києві, яка постраждала від ракетного удару. 25 лютого стало відомо про масштабні руйнування в житловому будинку по вулиці Кошиця на Позняках.

2125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter