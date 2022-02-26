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Російська артилерія накрила вогнем житловий будинок у Бородянці під Києвом: шестеро загиблих

18:36 26 лютого 2022
Російська артилерія накрила вогнем житловий будинок у Бородянці під Києвом: шестеро загиблих

В суботу, 26 лютого, збройні сили РФ здійснили підступні масовані артилерійські обстріли населених пунктів Київської області. В Бородянці ворожа артилерія знищила житловий будинок оперуповноваженого місцевого управління поліції. Вся родина поліцейського — шестеро осіб — загинули на місці, вижила лише дворічна дитина, але й вона перебуває у тяжкому стані. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також у результаті потужних обстрілів країни-агресора зазнали руйнувань житлові та господарські будинки, об’єкти інфраструктури населених пунктів Київщини.

Досудове розслідування цього злочину проти людяності здійснюється за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури — за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше ворог обстріляв жилмасив, бомбосховище та дитсадок в Охтирці на Сумщині, а вранці 26 лютого — поцілив балістичною ракетою в багатоповерхівку в Києві.

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