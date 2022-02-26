У Києві диверсанти розстріляли машину з дітьми: стали відомі подробиці трагедії

До дитячої лікарні «Охматдит» у Києві на швидкій допомозі доставили трьох поранених дітей та двох поранених дорослих. За словами медичного директора лікарні Сергія Чернишука, одна дівчинка — учениця 4 класу Поліна — загинула, її сестра отримала складні поранення кінцівок та голови, а брат — поранення пальця.

Загибла дівчинка

У дорослих діагностували поранення середньої тяжкості.

Пацієнтів, за даними lb.ua, диверсанти поранили на вулиці Олени Теліги, коли сім'я намагалася виїхати на авто з міста.

Школа, в якій навчаються постраждалі діти, оголосила збір пожертв для їхньої сім'ї. Гроші збирають на шкільну картку 4149 4390 4739 5375.

У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на даху «Охматдиту» були виявлені мітки ворожих коригувальників, які, за його даними, були залишені там ще 18 лютого.

Нагадаємо, у Києві триває режим комендантської години, яку оголосили для зачистки міста від диверсійних груп ворога.

Фото lb.ua

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