Спальний район Києва зазнав ракетного обстрілу вранці 27 лютого: фото та відео наслідків

Житловий масив Троєщина в Києві зазнав вранці 27 лютого ракетного обстрілу. Про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua.

«Потрапляння ракети у двір житлового будинку, пожежа, тяжкої травми зазнала одна людина, на місці швидка», — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався на вулиці Лаврухіна 7. Внаслідок обстрілу спалахнуло авто, яке стояло у дворі житлового будинку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українським ППО вдалося збити крилату ракету, випущену по столиці України.

«Повітряні сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, яку випустили по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий військовий злочин РБ І РФ», — йдеться у повідомленні головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

У мережі пишуть, що зайнялося 7 авто. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони з 1 по 15 поверх.

Як писали «ФАКТИ», вранці 26 лютого, орієнтовно о 8.15, 24-поверховий будинок на Солом'янці постраждав від ракетного удару.

Фото: dtp.kiev.ua

1652

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter