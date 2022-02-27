У Києві запобігли теракту: у житловому комплексі залишили рюкзак з вибухівкою, — нардеп Гончаренко

У Києві російські окупанти намагалися повторити відомий за Москвою та Бесланом сценарій підриву житлових будинків (очевидно, з метою залякування киян) — невідомий залишив рюкзак із вибухівкою у великому ЖК «Рівер-Стоун» на Оболоні.

Скрін з карт Google Maps

Встановлено, що він входив до складу диверсійної групи, що складається із трьох осіб. Двом її членам вдалося втекти, їх шукають, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, опублікувавши фото підривника-невдахи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Сумах та області диверсанти розкидали дитячі іграшки, начинені вибухівкою.

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