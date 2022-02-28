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Події

«Гадяцьке сафарі»: на Полтавщині мисливці й артилерія полюють на російських танкістів, що заблукали в місцевих лісах

10:12 28 лютого 2022
Підбитий російський танк на Полтавщині

Стали відомі нові подробиці знищення колони ворожої техніки на Полтавщині з 26 на 27 лютого. Після того, як дорожники стали демонтувати вказівники, щоб збити ворога з пантелику, величезна колона техніки, яка рухалася з Сумщини на Ніжин Чернігівської області, опинилася під Гадячем на Полтавщині. Техніка їхала до тих пір, доки в неї не закінчилося пальне. Під селом Бобрик донедавна Гадяцького, а тепер Миргородського району завойовники вимушені були зупинитися. В очікуванні бензовозів вони провели кілька годин. А поки чекали, зголодніли (бо в них закінчилися ще й сухпайки) і пішли до села просити їжу й грабувати місцевих жителів.

Люди одразу ж зателефонували у штаб територіальної оборони. До операції по знищенню бойової техніки долучилися Збройні Сили України, в тому числі авіація й підрозділи артилерії, підключилася також територіальна оборона. У результаті, як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі, близько 200 одиниць техніки, більшість якої танки, було знищено. Дещо згоріло, дещо було затоплено в місцевому болоті, а дещо вціліло.

«Колона, яка прорвалась із Сум, йшла на Ніжин заправлятись (там, де „Байрактари“ розбомбили цистерни), але трохи заблудились і попала в Гадяч, — розповідає свідок — мисливець з Кременчука, рясно пересипаючи розповідь нецензурними словами. — Не туди поїхали. Коротше, стояла ця колона і чекала бензовози, які так і не приїхали. Аж коли місцеві почали виходити, то вони повилазили з танків і повтікали хто куди. То тепер всі мисливці з Полтави, Гадяча і всієї округи ходять лісами і відстрілюють цих собак, у полон не беруть. А пізнавальні знаки на техніці замальовують і в Полтаву відганяють, щоб передати військовим». Про це повідомляє Telegram-канал «Алгоритм».

Обережно! Ненормативна лексика.

За словами заступника Полтавського обласного військового комісара Едуарда Бородая, більшість втікачів намагалися йти селами, а по селах наша арта не лупила. Хоча 27 лютого авіація ще тричі працювала по наведених цілях під керівництвом Полтавського обласного штабу зони ТрО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Полтаві прооперували поранених в Охтирці журналістів з Данії.

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