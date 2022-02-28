У Бердянську путінські окупанти цинічно розстріляли мирного жителя: не дав телефон зателефонувати до РФ

У Бердянську, який тимчасово окупували ЗС РФ, російський солдат застрелив місцевого жителя.

Як повідомили у Запорізькій облдержадміністрації, військовослужбовець армії РФ вистрілив у чоловіка, який не дав йому телефон, щоб окупант зателефонував додому в Росію.

«От таким чином виконується так звана «військова операція», метою якої є «захист українців, жертв знущань та геноциду», — зазначили в ОДА.

А «Украина сейчас» показує відео, зняте в окупованому місті.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що з початку широкомасштабних бойових дій в Україні загинуло 16 дітей.

Фото Pixabay

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