Окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є поранені

На місто Бровари у Київській області окупантами було здійснено авіаналіт. Це підтвердив мер міста Ігор Сапожко. За його даними, внаслідок авіанальоту шестеро людей отримали поранення.

На місці подій журналісти повідомляють, що метою удару була військова частина в Броварах, а точніше військовий центр радіолокаційного зв'язку. Було випущено як мінімум дві ракети.

Video від scénи. pic.twitter.com/nJbokgxKl2 - Terrell Jermaine Starr (@terrelljstarr) February 28, 2022

З 19.00 у Броварах діє комендантська година, мешканців просять не залишати укриття.

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