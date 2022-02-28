Окупанти на очах у сина розстріляли батька (відео)

У селищі Іванкові Київської області російські загарбники обстріляли автомобіль із мирними жителями. Літній батько зазнав смертельних поранень і помер на очах у сина. Судячи з відео, опублікованого в соцмережах, чоловіки намагалися виїхати з селища, де стало небезпечно після прибуття ворожої бронетехніки.

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Нагадаємо, в Іванкові внаслідок ворожої атаки згорів місцевий історико-краєзнавчий музей із роботами Марії Приймаченко. Саме селище теж сильно постраждало від бойових дій.

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