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Події

Окупанти на очах у сина розстріляли батька (відео)

21:39 28 лютого 2022
відео кадр

У селищі Іванкові Київської області російські загарбники обстріляли автомобіль із мирними жителями. Літній батько зазнав смертельних поранень і помер на очах у сина. Судячи з відео, опублікованого в соцмережах, чоловіки намагалися виїхати з селища, де стало небезпечно після прибуття ворожої бронетехніки.

Відео 18+

Нагадаємо, в Іванкові внаслідок ворожої атаки згорів місцевий історико-краєзнавчий музей із роботами Марії Приймаченко. Саме селище теж сильно постраждало від бойових дій.

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Окупанти на очах у сина розстріляли батька (відео)

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