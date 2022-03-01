Відволікав на себе ворожу авіацію: у бою загинув найкращий військовий льотчик України Олександр Оксанченко

Серед 12 захисників, яким 28 лютого було присвоєно звання Героя України, — льотчик-ас полковник Олександр Оксанченко з Миргорода. На жаль, високе звання Олександр Якович отримав посмертно. Він загинув у повітряному бою, що вівся під Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

У 2018 році Олександр Оксанченко звільнився з лав ЗСУ, але продовжував служити у своїй рідній 831-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗС України у Миргороді як цивільний на посаді інструктора-пілота. Та коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, став до лав захисників, сівши за штурвал бойового винищувача Су-27.

На рахунку Олександра Оксанченка — понад 2000 льотних годин, він бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу. Небо було його стихією.

Небо було його стихією

Миргородський ас став відомим після тріумфальних польотів на міжнародних авіашоу — SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest. Він мав особливий стиль виконання фігур вищого пілотажу, його заслужено вважали одним із кращих льотчиків-пілотажників бойових літаків.

— Протягом 2016−2018 років Олександр Якович взяв участь у шістнадцяти міжнародних авіашоу, і в усіх був названий найкращим, — розповіла «ФАКТАМ» військовослужбовиця Лана Борисова, яка в той час очолювала пресслужбу 831-ї бригади тактичної авіації. — Коли я викладала на сторінці бригади фото з цих змагань, кількість моїх підписників зростала в рази. І зараз пілоти з США, які були вражені майстерністю нашого Героя, висловлюють бажання записатися в інтернаціональний легіон, щоб боронити незалежність нашої України на своїх військових літаках, які за технічними характеристиками переважають російські.

Лана Борисова характеризує геройськи загиблого льотчика-аса як людину надзвичайно талановиту й скромну.

— Зараз мене втішає те, що мені вдалося створити музей бригади, у якому чільне місце займають особисті речі Олександра Яковича, — каже військовослужбовця. — Він передав туди свою форму, в якій здобував перемоги, нагороди… Мені дуже хотілося, щоб він ще за життя відчув, що держава цінує його заслуги. Особисто для мене він завжди буде живим.

Особисті речі Олександра Оксанченка в музеї

У 2014 році Олександр Оксанченко брав участь у боях за Луганськ, за що був удостоєний державної відзнаки. Він, певно, був єдиним військовим льотчиком, якого президенти особисто вітали з днем народження.

Загиблому Герою було 53 роки. У нього лишилися дружина і дві доньки.

Фото надані Ланою Борисовою

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