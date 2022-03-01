Везла племінника до лікарні: окупанти по-звірячому розстріляли машину мирного лікаря-анестезіолога
Під Києвом загинула лікар-анестезіолог Марина Калабіна, яка везла пораненого племінника до лікарні із села Кухарі під Києвом. Її авто розстріляли окупанти, повідомили у Facebook колеги загиблої, показавши її фото.
Нагадаємо, 1 березня, прямо під час виступу під час виступу Зеленського в Європарламенті путінські окупанти скинули бомбу на Харків, обстріляли будинок малюка у Сєвєродонецьку, а російські ракети вдарили у київську телевежу .1552
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