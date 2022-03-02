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Події

Маленький Семен помер, а в його сестри куля у хребті, — подробиці розстрілу окупантами багатодітної родини в Києві

11:49 2 березня 2022
розстріляна росіянами у Києві сім&#39;я

Вранці 26 лютого у столиці російська ДРГ розстріляла автомобіль, в якому їхала родина з трьома дітьми. Від отриманих поранень на місці загинули батьки Антон і Світлана, які працювали ветеринарами, та четверокласниця Поліна, яка навчалась у школі № 24. Двох інших дітей відправили у важкому стані до лікарні. Хлопчика поклали до «Охматдиту», дівчинку з серйозним кульовим пораненням — до реанімації 17-ї лікарні. Про це повідомив товариш родини Олексій Висоцький.

«Семен був дуже важкий. Хлопчик перебував на апараті ШВЛ, в нього діагностували набряк мозку. До тями він не приходив. Лікарі попереджали, що шанси малі. Хлопчик був не хрещений, тож бабуся дуже попросила, і в „Охматдиті“ напередодні запросили священника, який провів обряд хрещення. А 1 березня дитина померла, — розповів на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Висоцький. — Сонечка вже прийшла до тями… І питала за батьків. Їй поки не казали. Треба, щоб була стабільною, бо у неї ще дві кулі, одна в хребті. Рук та ніг не відчуває. Попереду важкі операції. Підключились волонтери і хочуть дівчинку відправити за кордон, видаляти ті дві кулі. Зараз очікуємо інформацію, в якій країні приймуть та як будуть транспортувати».

Раніше повідомлялося, що, за даними МОЗ, лише за перші чотири дні вторгнення російських військ в Україну загинуло 16 дітей.

Окупанти не шкодують навіть найменших, жорстоко обстрілюючи садочки, будинки дитини та пологові будинки.

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розстріляна росіянами у Києві сім&#39;я

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