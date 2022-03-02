Удар по блокпосту на Житомирщині: шестеро загиблих

Сьогодні ворожа ракета влучила на блокпост у Коростені Житомирської області. Загинуло шестеро людей. Про це повідомив журналіст «ФАКТІВ».

Ракета летіла з боку Білорусі. Загинули троє військових та родина в автомобілі. Вони якраз перевіряли документи на в'їзді у Коростень.

Місцева влада Коростеня повідомляє про чотирьох загиблих. Крім того, вийшла з ладу трансляційна вежа.

Нагадаємо, Житомирська траса залишається одним з найнебезпечніших напрямків, яким ворог рветься до Києва.

Як повідомляли «ФАКТИ», ЗСУ розгромили командний пункт окупантів під Чорнобилем. А російський генерал, покинувши своїх підлеглих, рятувався втечею на територію Білорусі.

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