Окупанти обстріляли нафтобазу під Черніговом: фото та відео наслідків

У Чернігові орієнтовно о 8:10 ранку російські окупанти обстріляли нафтобазу. Зайнялася резервуарна група, горить 6 резервуарів з пальним по 5 тисяч кубічних метрів кожна, повідомили у ДСНС.

НП сталася на вул. Чудінова на території ДП «Комбінат Астра». Від ДСНС залучено 25 осіб та 5 одиниць техніки.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Дим від пожежі видно по всьому місту.

Нагадаємо, у Києві увечері 2 березня ракетами обстріляли райони міста. Одну ракету сили ППО збили неподалік Південного залізничного вокзалу, коли там евакуювалися жінки та діти.

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