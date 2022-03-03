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Події

У київському метро знешкодили озброєних до зубів диверсантів

14:36 3 березня 2022
У київському метро знешкодили озброєних до зубів диверсантів

У Києві співробітники поліції знову затримали диверсійно-розвідувальну групу, озброєну РПГ-7, автоматами Калашникова, гранатами, саморобним вибуховим пристроєм та тротиловими шашками. Двох підозрілих чоловіків виявили працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління. Ті крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію метрополітену та прилеглу територію. Про це повідомили в МВС України.

Неподалік станції метро правоохоронці виявили також автомобіль, в якому перебували спільники затриманих.

Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі цілий арсенал зброї, а також каністри із бензином, карти Києва та підробні перепустки.

Наразі групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, раніше у київському метро за допомогою уважних громадян затримали кількох диверсантів, один з яких ховав у дитячій іграшці боєприпаси. Його приятель — громадянин Білорусі — також мав патрони. На тій же станції згодом виявили диверсанта, який передав супротивнику через месенджер інформацію щодо позицій підрозділів ЗСУ.

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