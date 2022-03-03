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Події

Окупанти холоднокровно вбивають мирних жителів: після ракетного обстрілу Чернігова з-під завалів дістали тіла 22 людей

18:10 3 березня 2022
чернігів

З початку російської агресії окупанти вже не вперше завдають ракетного удару по житлових багатоповерхівках. 3 березня метою для російської авіації стали густонаселені квартали у центрі Чернігова. За останніми даними, на місці обстрілку з-під завалів витягли тіла 22 людей. Про це повідомляє ДСНС.

Як кажуть рятувальники, роботи на місці ракетного обстрілу продовжуються. Число жертв може збільшитися.

Ракетний удар по житловому масиву було завдано близько 12.15. У будинках було пошкоджено стіни, покрівлю та перекриття, зруйновано балкони, вибито вікна. Поруч із постраждалими багатоповерхівками немає військових об'єктів — лише лікарні, школи та дитсадки.

Окрім багатоповерхівок, авіаудар був нанесений по двом чернігівським школам в районі Стара Підусівка. Там, за останніми даними, загинули 9 людей, четверо отримали травми.

Вранці 3 березня у Чернігові під час обстрілу снаряд потрапив у нафтобазу, через що спалахнув резервуар із 5 тис. кубометрами дизпалива.

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