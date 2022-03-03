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Події

Залізничники затримали диверсанта: чоловік був вдягнутий у цивільне і нібито шукав священника

19:02 3 березня 2022
Козятин вокзал

Від початку війни у Києві мало не щодня затримують ворожих диверсантів. А сьогодні, 3 березня, підозрілу особу було затримано у Козятині на Віннитчині. Чоловік виявився російським військовим. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

— Працівник Козятинського вагонного депо разом із членом територіальної оборони затримали диверсанта, — повідомили у пресслужбі. — Він був перевдягнутий у старий цивільний одяг і нібито шукав церкву та священника, у якого працював. При огляді особи було виявлено записку, яка підтверджує, що він є військовим збройних сил Російської Федерації. Цю особу було затримано.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці жахливої трагедії, коли диверсанти розстріляли машину з дітьми.

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