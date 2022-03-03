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Агітував розбомбити київську телевежу: затримано зрадника, причетного до ракетного обстрілу столиці

20:08 3 березня 2022
телевежа

Розслідуючи ракетний удар по телевежі в Києві 1 березня, СБУ повідомила, що перехопила переговори і затримала чоловіка, який може бути причетний до обстрілу. Судячи з перехопленої розмови, громадянин агітував знищити телевежу, щоб припинити мовлення низки загальнонаціональних телеканалів. Телевізійників громадянин звинувачував у поширенні фейків серед аудиторії та у підбурюванні громадян ставати «гарматним м'ясом».

Слідчі СБУ з'ясовують інших осіб, які можуть бути причетні до обстрілу. А експерти сходяться на тому, що ракетний удар по телевежі навіть теоретично не міг забезпечити поставлене громадянином завдання. Ракети потрапили в апаратну, через що мовлення телеканалів ненадовго перервалося, але незабаром було відновлене — було включено резервні потужності.

При цьому внаслідок обстрілу загинули п'ять мирних жителів — телеоператор KievLive та сім'я, що знаходилася поблизу на вулиці. Також через попадання снаряда виникла пожежа у адміністративній будівлі поряд із телевежею, п'ятеро людей було евакуйовано.

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