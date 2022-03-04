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Будьте обережні: у Херсоні та Києві зафіксовано факти встановлення ворогом мін-пасток із розтяжками

11:33 4 березня 2022
Будьте обережні: у Херсоні та Києві зафіксовано факти встановлення ворогом мін-пасток із розтяжками

У Херсоні та Києві зафіксовано факти встановлення ворогом мін-пасток із розтяжками поблизу об'єктів цивільної інфраструктури, попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України. До таких варварських способів ведення війни окупанти можуть вдаватися в будь-якому іншому населеному пункті, особливо в містах та селах, де відбуваються вуличні бої. «Ворог не гребує будь-якими способами завдати шкоди цивільному населенню України», — наголошується у повідомленні центру.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

1. У жодному разі не чіпайте його.

2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

4. Відійдіть подалі від підозрілого предмета.

5. Не використовуйте мобільний телефон поблизу підозрілого предмета.

6. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

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