В полон здався зрадник, який у 2014 році в Криму перейшов на сторону ворога, а зараз брав участь у вторгненні в континентальну Україну

Разом зі своїм взводом здався полон зрадник капітан Ігор Руденко, який у 2014 році в Криму перейшов на бік ворога. Зараз він взяв участь у вторгненні в складі російських військ. Про це Служба безпеки України повідомила на своїй сторінці у Facebook і оприлюднила відео допиту.

В пості СБУ зазначається: «Ви знаєте, які мотиви і як виглядає військовий, який зрадив двічі? На відео СБУ — допит чергового „орка“ з РФ, який насправді виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму! 24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса. Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: „Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим“. Та Україна зустріла окупантів шаленим спротивом! Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам. Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії зрадника не можуть залишитися непокараними!»

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, після 196 годин оборони України від російської армії українські захисники та захисниці зупинили ворога на більшості рубежів, а на деяких напрямках Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ.

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