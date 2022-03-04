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Окупанти накрили вогнем село під Києвом: троє із п'яти загиблих — діти (фото)

17:45 4 березня 2022
Окупанти накрили вогнем село під Києвом: троє із п&#39;яти загиблих&nbsp;— діти (фото)

Після ранкової атаки на житлові квартали Гостомеля ворог атакував і мирне село Мархалівка у Фастівському районі Київщини. Наразі відомо про загибель щонайменше 5 осіб, з яких троє — діти. Ще одна жінка, вірогідно, знаходиться під завалами, повідомили у ДСНС України.

Всього в результаті підступного обстрілу сталося загорання більше 8 приватних житлових будинків.

Станом на 16:55 пожежу в приватних житлових будинках ліквідували, втім рятувальні роботи тривають, в них задіяно 14 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Усього ж за 8 днів війни від зброї російських окупантів в Україні загинуло 28 дітей, поранено 64. Про це на брифінгу повідомила уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарина Герасимчук.

«Знищені пологові будинки, дитячі садочки, школи. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів та перебувають в облозі, серед них є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги», — сказала вона.

А тим часом НАТО відмовляється закрити над Україною небо, побоюючись ескалації агресії РФ.

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