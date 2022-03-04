У двір президентської дачі в Кончі-Заспі впав уламок ракети (фото)

На подвір"я президентської резиденції президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. Про це в мережі повідомив спікер очільника держави Сергій Нікіфоров.

Він також показав фото з місця подій і навів реакцію самого Зеленського: «Мимо».

Смертоносний шматок металу впав просто у дворі

Нагадаємо, президент і його родина залишаються в Україні — днями перша леді Олена Зеленська потужно звернулася до дружин інших президентів із закликом допомогти українцям в їх боротьбі за свободу та незалежність.

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