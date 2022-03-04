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Під Києвом окупанти розстріляли легковик із танкових кулеметів: убито та поранено дітей

22:29 4 березня 2022
Під Києвом окупанти розстріляли легковик із танкових кулеметів: убито та поранено дітей

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями у Ворзелі 4 березня.

Як повідомили у відомстві, шестеро цивільних осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель і під час руху зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V».

Несподівано вони відкрили по автівці вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок невмотивованого обстрілу загинуло двоє осіб — жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них — дівчата 17 та 7 років.

Знищене ворогом авто

Нагадаємо, раніше троє дітей загинуло і після обстрілу ворога села Мархалівка у Фастівському районі Київщини.

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