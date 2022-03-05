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Події

Окупанти відрізали можливість евакуації потягом із оточеного Ірпеня

12:00 5 березня 2022
Підірвані колії

Під Ірпенем на Київщині російські війська підірвали залізничні колії, через що зійшли з рейок два вагони евакуаційного поїзда.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» в Telegram.

«Влучання ворожого снаряду пошкодило колію у напрямку Ірпеня. Фіксуємо сходження двох порожніх вагонів, що подавалися на евакуаційний рейс у складі 5-вагонного поїзда. Евакуаційний рейс із Ірпеня відбудеться іншими оперативно поданими вагонами Укрзалізниці з найближчої можливої точки», — говориться у повідомленні залізничників.

Своєю чергою мер Ірпеня Олександр Маркушин закликав людей, які очікують на евакуацію, перейти з залізничного вокзалу Ірпеня до Новоірпінської траси (с.Романівка). Звідти людей вивозитимуть автобусами до Києва.

Також в УЗ запевнили, що решта евакуаційних рейсів прямують за графіком, загальне число врятованих становить вже 1,26 млн осіб.

Нагадаємо, що нині триває також евакуація мирного населення з Маріуполя і Волновахи — людей вивозять на Запоріжжя автобусами.

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