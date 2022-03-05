У Білій Церкві під Києвом внаслідок авіаудару зруйновано десятки будинків (фото, відео)

Російські війська вранці 5 березня завдали ракетного удару по Білій Церкві. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 приватних будинків, є постраждалі, повідомили у поліції Київщини, показавши фото та відео з місця подій.

У свою чергу Київська обласна військово-цивільна адміністрація в соцмережі поінформувала про двох поранених мирних жителів, наголосивши, що кількість постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, 4 березня окупанти завдали ракетного удару в районі дитячої лікарні «Охматдит», а 5 березня — підірвали залізничні колії під Ірпенем, зірвавши евакуацію людей із потерпілого від бомбардувань міста.

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