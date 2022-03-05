29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Білій Церкві під Києвом внаслідок авіаудару зруйновано десятки будинків (фото, відео)

12:41 5 березня 2022
Наслідки ракетного удару

Російські війська вранці 5 березня завдали ракетного удару по Білій Церкві. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 приватних будинків, є постраждалі, повідомили у поліції Київщини, показавши фото та відео з місця подій.

У свою чергу Київська обласна військово-цивільна адміністрація в соцмережі поінформувала про двох поранених мирних жителів, наголосивши, що кількість постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, 4 березня окупанти завдали ракетного удару в районі дитячої лікарні «Охматдит», а 5 березня — підірвали залізничні колії під Ірпенем, зірвавши евакуацію людей із потерпілого від бомбардувань міста.

1426

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Юрій Бойко

Інцидент на блокпосту: бійці тероборони зажадали, щоб нардеп Бойко назвав Путіна «х*йлом»

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.