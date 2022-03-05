4 березня в Гнівані Вінницької області розстріляли директора кар’єру Віктора Берещука. З достовірних джерел відомо, що злочинці представились працівниками СБУ, тому жертва до них вийшла.

У поліції додають, що з вогнепальним пораненням 62-річний потерпілий був доставлений до лікарні, де під час надання медичної допомоги помер… Підозрюваних у вбивстві затримали. Про це повідомили у поліції Вінницької області.

«Двох зловмисників поліцейські затримали 4 березня одразу після вчинення злочину. У їхній машині вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї, набої та комплект автомобільних номерних знаків, — повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області. — Затримані поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Повідомлення про злочин надійшло в поліцію близько 16:30. За хвилину найближчий екіпаж місцевої поліції прибув на місце та затримав підозрюваних. Наразі слідчі з’ясовують мотиви та обставини вбивства. Слідчим управлінням поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство), за що передбачено до 15 років ув’язнення. З’ясовуються усі обставини злочину".

Раніше Гніванський кар’єр на Вінниччині вже потрапляв у поле зору, адже місцеві активісти звинувачували керівництво у тому, що воно продавало продукцію на будівництво Керченського мосту та вело бізнес з російським олігархом, ексдепутатом держдуми РФ Олександром Бабаковим. Втім, сам директор Віктор Берещук цю інформацію спростував, заявивши, що постійно допомагає українським військовим на передовій і кар’єр у нього хочуть вже давно «віджати».

Нагадаємо, що у Вінниці розгортають шпиталь для поранених зі всієї країни.

Також раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під Вінницею, неподалік села Бохоники, українські військовослужбовці збили гелікоптер військових РФ.

2485

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter