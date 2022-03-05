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Події

СБУ ліквідувала агента Кремля у складі української переговорної делегації, — ЗМІ

17:59 5 березня 2022
Денис Кірєєв

Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва під час його затримання. Як повідомляє УП, Кірєєва підозрювали у державній зраді.

Високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах повідомили УП, що Служба безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

«Він був агентом. Самі знаєте за що вбивають агентів», — розповів УП співрозмовник.

За даними видання, Кірєєв брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого. Як він опинився в складі української делегації та за що конкретно відповідав — наразі невідомо.

З відкритих джерел відомо, що Кірєєв був банкіром. У 2010−2014 роках працював першим заступником голови правління «Ощадбанку», а до того був членом наглядової ради «Укрексімбанку».

Інформацію джерела УП підтвердив у Facebook правозахисник та блогер Сергій Наумович.

UPD: кілька годин потому ГУР МО повідомив, що Денис Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що перші перемовини з представниками агресора відбулися 28 лютого на кордоні з Гомельською областю Білорусі. Тоді жодних конкретних домовленостей сторони не дійшли.

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