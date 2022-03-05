Українські захисники взяли в полон ворожих розвідників і пілота

В суботу, 5 березня, близько 11:00 на в’їзді до Миколаєва Нацгвардія спільно зі Збройними Силами України ліквідували розвідувальну групу ворога. Як повідомляє МВС України у Facebook, під час бойового зіткнення на блокпосту було знищено бронеавтомобіль окупантів «ТИГР».

Українські воїни передали СБУ полонених — чотирьох військовослужбовців Російської Федерації зі складу розвідувальної групи. Серед них був офіцер.

Раніше 5 березня повідомлялося про те, що під Черніговом українські засоби ППО збили російський літак Су-25 і взяли в полон пілота.

Також 5 березня українські захисники збили російський бойовий вертоліт. Відео успішної операції виклав у себе на Facebook політик Ігор Луценко.

Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/





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