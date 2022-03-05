29.25 / 30.59 32.58 / 34.13
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Харків знову зазнав потужного обстрілу: пошкоджено 10 багатоповерхівок (фото, відео)

18:36 5 березня 2022
Обстріл

Житлові квартали Харкова 5 березня знову обстріляли російські військові. Станом на 17:00, 5 березня, внаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка в м. Харків попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків з подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу ДСНС України.

 

«Інформація по постраждалим з’ясовується. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки. У зв’язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються», — повідомили у відомстві.

 

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти рвуться до Києва. Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча — Ірпінь — Гостомель, а також північ Вишгородського району.

1396

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Війна не зможе завадити: стало відомо, до якого числа українці отримають пенсії

Юрій Бойко

Інцидент на блокпосту: бійці тероборони зажадали, щоб нардеп Бойко назвав Путіна «х*йлом»

Олександра Філіпчук

Вітчима розстріляли, а 9-річну Олександру дві доби з тяжкими пораненнями ховали у підвалі

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Звалився на ринг разом із рефері: відео брутального нокауту у боксерському поєдинку у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.