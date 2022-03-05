Харків знову зазнав потужного обстрілу: пошкоджено 10 багатоповерхівок (фото, відео)

Житлові квартали Харкова 5 березня знову обстріляли російські військові. Станом на 17:00, 5 березня, внаслідок авіаударів мікрорайону Північна Салтівка в м. Харків попередньо пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків з подальшим загоранням квартир на верхніх поверхах. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу ДСНС України.

«Інформація по постраждалим з’ясовується. Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 од. техніки. У зв’язку з постійними обстрілами роботи підрозділів ДСНС призупиняються», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти рвуться до Києва. Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча — Ірпінь — Гостомель, а також північ Вишгородського району.

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