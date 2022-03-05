Російські загарбники вчергове копіюють злочини гітлеріців. 5 березня підрозділ кадирівців захватив Бородянський психоневрологічний інтернат, повідомляє голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба.

Рашисти замінували підходи до інтернату, й ведуть звідти вогонь по українських позиціях. За попередніми даними, в інтернаті зараз більше 500 пацієнтів, з яких близько ста — лежачі. Також у заручниках — персонал та місцеві жителі, що шукали там прихистку.

Нагадаємо, першими жертвами гітлерівців у Бабиному Яру були 752 пацієнти «Павлівської» психлікарні.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Рівному провели в останню путь трьох українців, що ціною власного життя захистили жителів Василькова, коли диверсійна група рашистів намагалась знищити людей, що ховались у підвалі.

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